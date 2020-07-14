Вибори в Київраду — соціологи назвали несподіваного лідера. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n141099-vybory-v-kyyivradu-sociology-nazvaly-nespodivanogo-lidera.html

Ракурс

Вибори до Київської міської ради стали б переможними для партії екс-президента Петра Порошенка, якби вони проходили найближчим часом.

Його партія «Європейська солідарність» набрала 20% голосів киян, які вже визначилися з вибором. Про це стало відомо з результатів опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова.

На другому місці опинилася партія «Слуга народу», її готові підтримати 19% із тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором. За партію «УДАР» готові віддати свій голос 12% респондентів. Трохи відстає від неї партія «Опозиційна платформа — За життя» — за неї готові проголосувати 11% опитаних.

За ВО «Батьківщина» готові віддати свій голос 8% киян, а за партію «Перемога Пальчевського» — 6%. Замикає сімку лідерів партія «Сила і честь» — вона набирає 5%. Інші партії не долають 5% бар'єр.

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року в Києві. Використовувався метод інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондентів. Під час опитування було отримано думки 2 тис. 25 респондентів у віці від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення столиці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Слуга народу» на місцевих виборах плекає надії продовжити політичне цунамі.