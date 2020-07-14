Выборы в Киевсовет — социологи назвали неожиданного лидера (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n141099-vybory-v-kievsovet-sociologi-nazvali-neojidannogo-lidera.htmlРакурс
Выборы в Киевский городской совет стали бы победными для партии экс-президента Петра Порошенко, если бы они проходили в ближайшее время.
Его партия «Европейская солидарность» набрала 20% голосов киевлян, которые уже определились с выбором. Об этом стало известно из результатов опроса, который провела социологическая служба Центра Разумкова.
На втором месте оказалась партия «Слуга народа», ее готовы поддержать 19% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором. За партию «УДАР» готовы отдать свой голос 12% респондентов. Немного отстает от нее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» — за нее готовы отдать свой голос 11% опрошенных.
Проголосовать за ВО «Батькивщина» готовы 8% киевлян, а за партию «Победа Пальчевского» — 6%. Замыкает семерку лидеров партия «Сила и честь» — она набирает 5%. Другие партии не преодолевают 5% барьер.
Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве. Использовался метод интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. В результате опроса было получено мнение 2 тыс. 25 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население столицы.
Напомним, ранее мы сообщали, что «Слуга народа» на местных выборах лелеет надежды продолжить политическое цунами.