К смертоносной второй волне коронавируса готовятся в Британии, фото — АР

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Ракурс

Соединенному Королевству зимой грозит вторая волна вспышки коронавируса, жертвами которой при самом худшем развитии событий могут стать до 120 тыс. человек.

Такой апокалиптический сценарий ученые прогнозируют для сентября 2020 — июня 2021 года.

Авторы доклада из Академии медицинских наук Великобритании рассказали BBC, что зимой британцы проводят гораздо больше времени в закрытых помещениях, поэтому ситуация во время второй волны пандемии «может быть более серьезной».

Базовый коэффициент репродукции (он показывает скорость распространения вируса) в настоящее время находится на уровне 0,7−0,9. Это означает, что 10 инфицированных успевают заразить вирусом от семи до девяти человек. Осенью этого года показатель может вырасти до 1,7. Это худший вариант развития событий.

Ученые рекомендуют расширить правительственную программу Test and trace («Тестирование и отслеживание») и обеспечить больницы и дома престарелых достаточным количеством средств индивидуальной защиты.

Вице-президент академии Энн Джонсон заявила, что «COVID-19 никуда не ушел, нам нужно сделать все что в наших силах, чтобы оставаться зимой здоровыми».

Великобритания сейчас в десятке самых пострадавших от коронавируса стран мира. В стране умерли почти 45 тыс. инфицированных, всего же заразились 290 тыс. человек.