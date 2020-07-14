Партия "Слуга народа". Фото: Lb.ua

https://racurs.ua/n141094-vnushitelnyy-grant-poobeschali-slugi-predprinimatelyam-ih-planiruut-uchit-azam-biznesa.html

Ракурс

«Слуга народа», политическая партия, решила открыть курсы для молодых бизнесменов. Они будут называться «ЗЕ!Старт», там можно будет изучить азы предпринимательской деятельности.

Участникам предлагают посоревноваться за получение гранта в сумме до 100 тыс. грн на реализацию идеи для бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Слуги» обещают, что предприниматели научатся строить бизнес-модель, изучат основы маркетинга, финансового менеджмента и смогут понять, как эффективно продавать свои услуги и товары.

Получить грант на реализацию своей идеи для бизнеса может каждый гражданин Украины, который имеет ФЛП или готов к регистрации предпринимательской деятельности. Заявки на участие в курсе принимаются до 22 июля, а уже с 27 июля начнется активная борьба за денежную награду на реализацию бизнес-идеи.

Напомним, по информации общественного движения «Честно», депутаты от СН пытались узаконить подкуп избирателей под прикрытием помощи медикам.