Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Партия "Слуга народа". Фото: Lb.ua

Внушительный грант пообещали «слуги» предпринимателям — их планируют учить азам бизнеса

14 июл 2020, 14:51
999

«Слуга народа», политическая партия, решила открыть курсы для молодых бизнесменов. Они будут называться «ЗЕ!Старт», там можно будет изучить азы предпринимательской деятельности.

Участникам предлагают посоревноваться за получение гранта в сумме до 100 тыс. грн на реализацию идеи для бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Слуги» обещают, что предприниматели научатся строить бизнес-модель, изучат основы маркетинга, финансового менеджмента и смогут понять, как эффективно продавать свои услуги и товары.


Получить грант на реализацию своей идеи для бизнеса может каждый гражданин Украины, который имеет ФЛП или готов к регистрации предпринимательской деятельности. Заявки на участие в курсе принимаются до 22 июля, а уже с 27 июля начнется активная борьба за денежную награду на реализацию бизнес-идеи.

Напомним, по информации общественного движения «Честно», депутаты от СН пытались узаконить подкуп избирателей под прикрытием помощи медикам.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров