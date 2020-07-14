Партія "Слуга народу". Фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n141094-chymalyy-grant-poobicyaly-slugy-pidpryiemcyam-planuut-vchyty-azam-biznesu.html

Ракурс

«Слуга народу», політична партія, вирішила відкрити курси для молодих бізнесменів. Вони називатимуться «ЗЕ!Старт», там можна буде вивчити ази підприємницької діяльності.

Учасникам пропонують позмагатися за отримання гранту у сумі до 100 тис. грн на реалізацію ідеї для бізнесу. Про це повідомили у прес-службі партії.

«Слуги» обіцяють, що підприємці навчаться будувати бізнес-модель, вивчать основи маркетингу, фінансового менеджменту та зможуть зрозуміти, як ефективно продавати свої послуги та товари.

Отримати винагороду на реалізацію своєї ідеї для бізнесу може кожен громадянин України, який має ФОП або готовий до реєстрації підприємницької діяльності. Заявки на участь у курсі прийматимуть до 22 липня, а вже з 27 липня почнеться активна боротьба за грант на реалізацію бізнес-ідеї.

Нагадаємо, за інформацією громадського руху «Чесно», депутати від СН намагались узаконити підкуп виборців під прикриттям допомоги медикам.