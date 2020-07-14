Карантин можуть зняти тільки через 1,5 року. Фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n141097-karantyn-mojut-znyaty-tilky-cherez-1-5-roku.html

Ракурс

Карантин в Україні запроваджено до 31 липня. Він є адаптивним, тому у різних областях діють різні обмеження. Проте його планують продовжити.

Продовження коронавірусних обмежень можливе на необмежений термін. Рішення про пролонгацію карантину Кабмін планує ухвалити вже найближчим часом. Про це розповів начальник головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві Олег Рубан в коментарі «Сегодня».

За його словами, як у Києві, так і в Україні загалом зберігається високий показник захворюваності на коронавірус. Якщо хвороба поширюватиметься такими ж темпами, існує ймовірність, що Україна буде жити в стані адаптивного карантину ще 1,5 року.

Рубан зазначив, що влада країни повинна розробити порядок діяльності кожного бізнесу. Також потрібно посилити спостереження за людьми, які перебувають у групі ризику. Не обійтися і без масок, антисептиків, соціальної дистанції.

Як писав «Ракурс», карантин в Одесі посилили — всім торговим і розважальним закладам заборонили працювати вночі. Через це підприємці влаштували протест.