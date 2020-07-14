Як пережити зростання цін після емісії гривні, розповіли у «Слузі народу» — новини України

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Партія «Слуга народу», а також президентська фракція у Верховній Раді, готові взяти на себе відповідальність за зростання цін і девальвацію гривні у разі запуску «друкарського верстата».

Треба змиритися з думкою, що будь-яка емісія не проходить непоміченою. Те, що буде певний сплеск цін і курсу у випадку, якщо буде прийнято таке рішення, це 100%, — заявив глава парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, пише «РБК-Україна».

За словами нардепа, девальвація і зростання цін залежатимуть від того, «куди підуть гроші». Наталуха не виключив, що кошти спрямують на підтримку великого бізнесу.

Така не зовсім приємна реальність, що у нас більшість великого бізнесу сконцентрована в певних фінансово-промислових групах. Але цей бізнес генерує найбільшу кількість робочих місць, — зазначив «слуга».

Глава комітету Ради вважає «найгіршим» — втрату робочих місць і нову хвилю імміграції, коли відкриються кордони з Європою.

Просто поїде півкраїни, тому що держава не може забезпечити їх роботою тут. Тому ми змушені так робити, ми не можемо дати великим підприємствам, які генерують багато робочих місць, зупинитися, — вважає представник президентської фракції.

Разом з тим, Наталуха не знає, що гірше: стрибок цін чи втрата робочого місця.

Напевно, доведеться шукати певний баланс між популярним і непопулярним. Якщо у тебе на вагах стрибок цін і втрата робочого місця, то невідомо, що гірше, — резюмував «слуга».

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що емісія 300 млрд грн може чекати на Україну, якщо влада погодить концепцію виходу з коронавірусної кризи, запропоновану нардепами з президентської фракції «Слуга народу». Цю концепцію під час засідання робочої групи з напрацювання економічних заходів у Верховній Раді презентувала нардеп-«слуга» Людмила Буймістер.