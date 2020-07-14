Покарання за угон авто попередньо посилили у Раді, фото — Пикабу

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Штрафи за угон автомобілів попередньо підвищили нардепи. У Раді сьогодні розглянули у першому читанні закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом».

У законодавстві щодо покарання за угон змінили деякі формулювання — визначили кваліфікуючою ознакою вартість автомобіля, повідомляється на сайті парламенту.

за угон авто, яке коштує до 105 тис. грн, будуть карати штрафом від 17 тис. до 20,4 тис. грн або обмеженням волі від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк;

викрадача автомобіля вартістю понад 262 тис. грн можуть позбавити волі до 12 років з конфіскацією майна або без.

Пропонується посилити й відповідальність за незаконне внесення змін, підробку, заміну або знищення та продаж ідентифікаційного номера авто, яким незаконно заволоділи. За це в законопроекті передбачили штраф від 17 тис. до 20,4 тис. грн або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк. Якщо ці дії були вчинені групою осіб, покарання передбачатиме позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з конфіскацією майна.