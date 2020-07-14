Наказание за угон авто предварительно ужесточили в Раде

Наказание за угон авто предварительно усилили в Раде, фото — Пикабу

https://racurs.ua/n141095-nakazanie-za-ugon-avto-predvaritelno-ujestochili-v-rade.html

Ракурс

Штрафы за угон автомобилей предварительно повысили нардепы. В Раде сегодня рассмотрели в первом чтении закон «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством».

В законодательстве о наказании за угон изменили некоторые формулировки — определили квалифицирующим признаком стоимость автомобиля, сообщается на сайте парламента.

за угон авто, которое стоит до 105 тыс. грн, будут наказывать штрафом от 17 тыс. до 20,4 тыс. грн или ограничением свободы от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

угонщика автомобиля стоимостью свыше 262 тыс. грн могут лишить свободы до 12 лет с конфискацией имущества или без.

Предлагается усилить и ответственность за незаконное внесение изменений, подделку, замену или уничтожения и продажу идентификационного номера угнанного автомобиля.

За это в законопроекте предусмотрели штраф от 17 тыс. до 20,4 тыс. грн или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. Если эти действия были совершены группой лиц, наказание может предусматривать лишение свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.