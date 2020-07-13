Штрафы за пьяные ДТП предварительно увеличила Рада, фото — УП

https://racurs.ua/n141058-shtrafy-za-pyanye-dtp-predvaritelno-uvelichila-rada.html

Ракурс

Парламент в первом чтении принял закон, который увеличил штрафы за пьяные ДТП. За такое решение сегодня в зале нашлось 282 голоса.

В Верховной Раде 13 июля рассмотрели законопроект № 2695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения».

В документе, внесенном в парламент еще в декабре 2019 года, предлагают усилить ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня на его принятии настоял президент и министр внутренних дел.

В частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом состоянии, внедряет штрафы за самовольное оставление места ДТП, уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности.

Авторы исключили из законодательства нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов, закрепили возможность использования полицейскими технических средств видеозаписи с обязательным приобщением таких материалов к протоколу об административном правонарушении.

Предусмотрена и возможность остановки транспортного средства полицейским для проведения осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Согласно текста законопроекта на сайте Рады, МВД предлагает увеличить штрафы за следующие нарушения:

нарушение пользования ремнями безопасности или мотошлемами — штраф 510 грн;

превышение скорости движения более чем на 50 км/ч — 3,4 тыс. грн;

разговор по телефону за рулем (отвлечение на средства связи) — 510 грн;

нарушение требований дорожных знаков и разметки — 255 грн;

нарушение правил перевозки грузов — 255 грн;

непредоставление пешеходам преимущества в движении на нерегулируемых переходах — 255 грн;

проезд по тротуарам и пешеходным дорожкам — 255 грн;

непредоставление преимущества в движении маршрутным транспортным средствам и аварийно-спасательным службам — 680 грн. Если нарушение вызвало аварийную обстановку, то штраф возрастет до 3,4 тыс. грн (или лишение права управления на срок от 6 месяцев до 1 года);

оставление места ДТП — штраф 3,4 тыс. грн или лишение права управления авто на срок 6 месяцев (или административный арест на срок от 10 до 15 суток);

вождение без водительского удостоверения и страхового полиса и других документов — штраф 425 грн;

передача управления автомобилем лицу, не имеющему права им управлять — 3,4 тыс. грн;

вождение в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарств — 10 тыс. грн.

Вводится и ответственность для других лиц за употребление алкоголя после ДТП или после того, как авто остановили по требованию полицейского до проведения осмотра — штраф 20,4 тыс. грн.

Законопроект № 2695 предусматривает, что в случае нарушения правил дорожного движения, приведшего к телесным повреждениям средней тяжести сумма штрафа может составить от 51 тыс. до 85 тыс. грн или арест на срок до 6 месяцев (или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок от 3 до 5 лет).

Те же действия, совершенные в состоянии опьянения, могут предусматривать лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет.

За нарушения ПДД, повлекшие смерть, предусмотрят лишения свободы на срок от 3 до 8 лет (нарушение, повлекшее гибель нескольких лиц — лишение свободы до 10 лет).