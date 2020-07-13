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Ракурс
Штрафи за п’яні ДТП попередньо збільшила Рада

Штрафи за п’яні ДТП попередньо збільшила Рада

13 лип 2020, 17:17
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Парламент у першому читанні ухвалив закон, який збільшив штрафи за п’яні ДТП.

За таке рішення сьогодні знайшлося 282 голоси.

У Верховній Раді 13 липня розглянули законопроект № 2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху».


Документ, який внесли в парламент ще в грудні 2019 року, пропонує посилити відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Сьогодні на його ухваленні наполіг президент та міністр внутрішніх справ.

Новина доповнюється.

Джерело: Ракурс


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