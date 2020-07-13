ДТП у Києві. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/ua/n141057-smertelna-dtp-u-kyievi-vynuvatcu-avariyi-ogolosheno-pidozru-z-yavylysya-dani-pro-vlasnycu-avto.html

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Смертельна ДТП під Києвом, унаслідок якої загинуло четверо людей, отримала нові подробиці. Виявилося, що винуватець ДТП Антон Желепа неодноразово притягувався до відповідальності та перебував напідпитку під час водіння авто. Крім того, підозрюваний не був власником автомобіля, який потрапив в аварію, а лише працював на дачі у жінки, якій належить машина.

Власницею авто Mercedes-Benz (Мерседес), яке спричинило ДТП, нібито є 49-річна Ольга Нікітіна, котра займається підприємницькою діяльністю. Автомобіль було взято у кредит два роки тому. Через 20 хвилин після ДТП автомобіль був поданий у розшук як викрадений. Про це повідомляє Obozrevatel із посиланням на дані сервісу YouControl.



Також стало відомо, що правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ним керують). Водію, котрий перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, вже оголошено підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Тепер вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді арешту без права внесення застави.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася по обіді 12 липня. Внаслідок зіткнення кількох авто постраждали п’ятеро осіб, які їхали разом в автомобілі Hyundai «Хюндай». Водій та двоє його пасажирів померли на місці, у тому числі маленька дитина. Ще двох потерпілих дітей госпіталізували, проте один із них помер на шляху до лікарні. Наразі за життя іншого хлопчика борються лікарі.

Водія «Мерседес-Бенц» затримали на місці. У нього виявили 1,32 проміле алкоголю в крові, тоді як допустима норма 0,2 проміле.