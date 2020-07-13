П’яна смертельна ДТП під Києвом — що відомо про водія, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n141024-p-yana-smertelna-dtp-pid-kyievom-scho-vidomo-pro-vodiya.html

Ракурс

П’яна смертельна ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей, обговорюється у суспільстві. З’являються нові факти з біографії водія «Мереседеса», який, найімовірніше, її спричинив. Як виявилося, це не перший такий випадок із 39-річним чоловіком.

12 липня під Києвом на Обухівській трасі загинула сім‘я: батько, мати, дочка та син. Ще один син знаходиться у лікарні. У Козині у їхній Hyundai влетів Mercedes.

У 2007 році його водій Антон Желеп отримав чотири роки умовно за бійку з правоохоронцем. А у 2010 році Желеп убив за кермом жінку і відсидів 3,5 роки, повідомляє «Київ оперативний» у Фейсбук.

В мережі з’явилося відео, як він проходить тест на драгері. Прилад показав, що водій «задув» 1,37 проміле.

Як виявилося, чоловік часто сварився і з сусідами, доходило до бійок.

Желеп нібито працював на дачі у власника Mercedes і через 20 хвилин після ДТП авто подали у розшук як викрадене.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) КК України.