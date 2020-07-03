В Україні декриміналізували відповідальність за п’яне водіння, фото: «Радіо ТРЕК»

https://racurs.ua/ua/n140639-z-3-lypnya-p-yanyy-za-kermom-znovu-ne-zlochynec.html

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Водіння в нетверезому стані в Україні з 1 липня було включене до переліку кримінальних проступків, після набуття чинності законом № 2617-VIII.

Проте вже 2 липня президент України Володимиром Зеленський підписав закон № 720-IX, покликаний віднести водіння в нетверезому стані до сфери адміністративної відповідальності. Український правознавець-кримінолог, доктор юридичних наук Микола Хавронюк у своєму Фейсбуці роз’яснив, чи дійсно цей закон скасовує кримінальну відповідальність для п’яних водіїв.

Річ у тім, що відповідна відповідальність передбачалася нещодавно доданою ст. 286−1 Кримінального кодексу. Під час розгляду законопроекту № 720-IX кілька депутатів подали поправку щодо виключення цієї статті з Кримінального кодексу. Проте закон приймався без обговорення, а ці поправки навіть не голосувалися і не розглядалися.

Однак ст. 286−1 все ж скасували, але «в досить дивний спосіб», зазначив Хавронюк.

У пункті 117 закону від 17 червня 2020 р. вказано, що у розділі І закону від 18 листопада 2018 р. підпункт 171 пункту 2 слід виключити. Якраз у цьому пункті йшлося про доповнення Кримінального кодексу України статтею 286−1, — повідомив правознавець.

«З 3 липня п’яний за кермом знову не злочинець», — наголосив Хавронюк.

Хавронюк зазначає, що всупереч прямій вказівці ст. 94 Конституції, згідно з якою закон набирає чинності не раніше дня його опублікування, Зеленський закон від 17 червня 2020 року вчасно не підписав.

А тому положення, що він «набирає чинності з дня набрання чинності законом „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень“ від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII», явно суперечить Конституції.

Іншими словами, якщо 1 і 2 липня щодо будь-кого складався протокол про відповідне адміністративне правопорушення, то цей протокол не може мати жодного правового значення, — наголошує правознавець.

Нагадаємо, у МВС пропонують дозволити карати водіїв адміністративним арештом на 15 діб.