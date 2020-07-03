В Украине декриминализировали ответственность за пьяное вождение, фото: «Радио ТРЕК»

https://racurs.ua/n140639-s-3-iulya-pyanyy-za-rulem-snova-ne-prestupnik.html

Ракурс

Вождение в нетрезвом виде в Украине с 1 июля было включено в перечень уголовных проступков, после вступления в силу закона № 2617-VIII.

Однако уже 2 июля президент Украины Владимиром Зеленский подписал закон № 720-IX, призванный отнести вождение в нетрезвом состоянии в сферу административной ответственности. Украинский правовед-криминолог, доктор юридических наук Николай Хавронюк в своем Фейсбуке разъяснил, действительно ли этот закон отменяет уголовную ответственность для пьяных водителей.

Дело в том, что соответствующая ответственность предусматривалась недавно добавленной ст. 286−1 Уголовного кодекса. При рассмотрении законопроекта № 720-IX несколько депутатов подали поправку об исключении этой статьи из Уголовного кодекса. Однако закон принимался без обсуждения, а эти поправки даже не голосовались и не рассматривались.

Однако ст. 286−1 все же отменили, но «в довольно странный способ», отметил Хавронюк.

В пункте 117 закона от 17 июня 2020 указано, что в разделе I закона от 18 ноября 2018 года подпункт 171 пункта 2 следует исключить. Именно в этом пункте речь шла о дополнении Уголовного кодекса Украины статьей 286−1, — сообщил правовед.

С 3 июля пьяный за рулем снова не преступник, — подчеркнул Хавронюк.

Хавронюк отмечает, что вопреки прямому указанию ст. 94 Конституции, согласно которой закон вступает в силу не ранее дня его опубликования, Зеленский закон от 17 июня 2020 года вовремя не подписал.

Поэтому положение, что он «вступает в силу со дня вступления в силу закона „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений“ от 22 ноября 2018 № 2617-VIII», явно противоречит Конституции.

Иными словами, если 1 и 2 июля отношении кого-либо составлялся протокол о соответствующем административном правонарушении, то этот протокол не может иметь никакого правового значения, — подчеркивает правовед.

Напомним, в МВД предлагают разрешить наказывать водителей административным арестом на 15 суток.