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Ракурс
Владимир Зеленский на велосипеде (слева), фото: Валерия Егошина

Велосипедную прогулку Зеленского с журналистами оплатили из бюджета — стала известна сумма (ИНФОГРАФИКА)

3 июл 2020, 19:23
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Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня, в День журналиста, совершил велосипедную прогулку с представителями нескольких СМИ.

Почти через месяц после этого — 1 июля на сайте ProZorro появилась информация о соответствующих госзакупках.

На сайте ProZorro отмечается, что на «Услуги по использованию предметов спортивного назначения (велосипедов), необходимых при проведении мероприятий и официальных приемов с участием президента», были потрачены 41 тыс. 530 грн.

Заказчиком услуги выступало Государственное управление делами (ГУД).

Исполнителем этого контракта является ФЛП Алексей Кушка — совладелец киевских сервисов аренды велосипедов.

Велосипедную прогулку Зеленского с журналистами оплатили из бюджета, инфографика: Валерия Егошина

Велосипедную прогулку Зеленского с журналистами оплатили из бюджета, инфографика: Валерия Егошина

Велосипедную прогулку Зеленского с журналистами оплатили из бюджета, инфографика: Валерия Егошина


Классно, что сервисы проката великов становятся популярными/не классно, что прихоть президента исполняет и оплачивает ГУД. Прийти в пункт аренды и взять велосипед, которым воспользовался Зеленский, в день стоит 400 гривен, — отметила в своем Фейсбуке журналистка программы «Схемы» Валерия Егошина.

Напомним, поездка Зеленского с журналистами состоялась 6 июня в селе Залесье Броварского района Киевской области.

Источник: Ракурс


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