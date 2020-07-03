Володимир Зеленський на велосипеді (ліворуч), фото: Валерія Єгошина

https://racurs.ua/ua/n140638-velosypednu-progulyanku-zelenskogo-iz-jurnalistamy-oplatyly-z-budjetu-stala-vidoma-suma.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 6 червня, у День журналіста, здійснив велосипедну прогулянку із представниками кількох ЗМІ.

Майже через місяць після цього — 1 липня на сайті ProZorro з’явилася інформація про відповідні держзакупівель.

На сайті ProZorro зазначається, що на «Послуги з використання предметів спортивного призначення (велосипедів), необхідні при проведенні заходів і офіційних прийомів за участю президента», було витрачено 41 тис. 530 грн.

Замовником послуги виступало Державне управління справами (ДУС).

Виконавцем цього контракту є ФОП Олексій Кушка — співвласник київських сервісів оренди велосипедів.

Класно, що сервіси прокату веліків стають популярними/не класно, що забаганку президента виконує та оплачує ДУС. Прийти в пункт оренди та взяти велосипед, яким скористався Зеленський, на день коштує 400 гривень, — зазначила у своєму Фейсбуці журналістка програми «Схеми» Валерія Єгошина.

Нагадаємо, поїздка Зеленського із журналістами відбулася 6 червня у селі Залісся Броварського району Київської області.