Пьяное смертельное ДТП под Киевом — что известно о водителе, скриншот видео

https://racurs.ua/n141024-pyanoe-smertelnoe-dtp-pod-kievom-chto-izvestno-o-voditele.html

Ракурс

Пьяное смертельное ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека, обсуждается в обществе. Появляются новые факты из биографии водителя «Мереседеса», который, скорее всего, является виновником аварии. Как оказалось, это не первый подобный случай с 39-летним мужчиной.

12 июля под Киевом на Обуховской трассе погибла семья: отец, мать, дочь и сын. Еще один ребенок находится в больнице. В Козине в их Hyundai влетел Mercedes.

В 2007 году его водитель Антон Желеп получил четыре года условно за драку с милиционером. А в 2010 году Желеп убил за рулем женщину и отсидел 3,5 года, сообщает «Киев оперативный» в Фейсбук.

В сети появилось видео, как водитель «Мерса» проходит тест на драгере. Прибор показал, что водитель «задул» 1,37 промилле.

Как оказалось, мужчина часто ссорился с соседями, доходило до драк.

Желеп якобы работал на даче у владельца Mercedes и через 20 минут после ДТП авто подали в розыск как похищенное.

Уголовное производство начали по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) УК Украины.