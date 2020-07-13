Соцзащиту безработных предварительно поддержала Рада. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141056-soczaschitu-bezrabotnyh-predvaritelno-podderjala-rada.html

Ракурс

Верховная Рада во время пленарного заседания 13 июля приняла в первом чтении законопроект № 3486 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

Этот законопроект предусматривает социальную помощь безработным, а также работникам и работодателям на время коронавирусного карантина. Об этом говорится на сайте Рады.

В частности, законопроектом предлагается оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям. Предприятие может получить помощь по частичной безработице из-за остановки производства, если заранее сообщит в центр занятости об увольнении работников. Также проектом закона устанавливаются сроки, в которые компания должна сообщать о массовом увольнении.

Кроме того, предполагается, что лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности, будут выдавать ваучеры. Предлагается и позволить главам семейных фермерских хозяйств платить единый социальный взнос за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.

Законопроектом также предлагается определить, что средства, которые поступили в государственный бюджет от уплаты административно-хозяйственных санкций и пени, могут использоваться Фондом социальной защиты инвалидов для предоставления работодателям, которые обеспечивают трудоустройства лиц с инвалидностью, компенсации.