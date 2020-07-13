Соцзахист безробітних попередньо підтримала Рада. Фото: Pixabay

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Ракурс

Верховна Рада під час пленарного засідання 13 липня ухвалила у першому читанні законопроект № 3486 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Цей законопроект передбачає соціальну допомогу безробітним, а також працівникам та роботодавцям на час коронавірусного карантину. Про це йдеться на сайті Ради.

Зокрема, законопроектом пропонується надавати допомогу із часткового безробіття всім підприємствам. Підприємство може отримати допомогу з часткового безробіття через зупинку виробництва, якщо заздалегідь повідомить центр зайнятості про звільнення працівників. Також проектом закону встановлюються терміни, у які компанія має повідомляти про масове звільнення.

Окрім того, передбачається, що особам, звільненим із військової служби після участі у проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності, видаватимуть ваучери. Пропонується й дозволити головам сімейних фермерських господарств сплачувати єдиний соціальний внесок за себе та за членів сімейного фермерського господарства.

Законопроектом також пропонується визначити, що кошти, які надійшли до державного бюджету від сплати адміністративно-господарських санкцій і пені, можуть використовуватись Фондом соціального захисту інвалідів для надання роботодавцям, які забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю, компенсації.