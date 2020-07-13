Рада відклала призначення місцевих виборів — стала відома причина, фото — Волинь 24

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Верховна Рада поки не розглядатиме постанову про призначення місцевих виборів. Це питання зняли з порядку денного парламенту на 13 липня. Про це з трибуни Ради заявив перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

Раніше профільний комітет Ради рекомендував парламенту ухвалити в цілому проект постанови про проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Сьогодні у Раді терміново усували колізію в проекті постанови про місцеві вибори. У постанові забули про райради. Цю «колізію» терміново виправляли.

У постанові також йдеться про проведення виборів не у всіх місцевих радах, а тільки в обласних і в Києві. Більш того, зробити це «слуги» мали намір до прийняття рішення про укрупнення районів.

Нардеп Роман Лозинський («Голос») написав, що ця некомпетентність може зірвати місцеві вибори, тому що «Слуга народу» вирішила призначити вибори тільки в обласні ради і заявила, що «ЦВК розбереться і призначить в усі ради і всі райони, які ще не створені».

Стало відомо, що нардепи хочуть провести вибори в ОРДЛО і Криму за окремим законом. У Facebook Лозинський розповів, що для цього збори комітету організували екстрено за 20 хвилин до початку пленарного засідання.

У проекті постанови вказано, що вибори депутатів парламенту АРК і в місцевих органів влади на тимчасово окупованих територіях не призначаються і не проводяться. У документі йдеться, що місцеві вибори на цих територіях призначать за умов припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України.

Громадяни України можуть змінити свою виборчу адресу онлайн. Зробити це можна до 9 вересня.

Чергові місцеві вибори в Україні, згідно з Конституцією, мають відбутися 25 жовтня 2020 року. Верховна Рада призначає їх не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення. Депутати мають ухвалити рішення про місцеві вибори до 18 серпня.