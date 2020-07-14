Как пережить рост цен после эмиссии гривны, рассказали в «Слуге народа» — новости Украины

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Партия «Слуга народа», а также президентская фракция в Верховной Раде готовы взять на себя ответственность за рост цен и девальвацию гривны в случае запуска «печатного станка».

Надо смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной. То, что будет определенный всплеск цен и курса в случае, если будет принято такое решение, это 100%, — заявил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, пишет «РБК-Украина».

По словам нардепа, девальвация и рост цен будут зависеть от того, «куда пойдут деньги». Наталуха не исключил, что средства будут направлены на поддержку крупного бизнеса.

Такая не совсем приятная реальность, что у нас большинство крупного бизнеса сконцентрировано в определенных финансово-промышленных группах. Но этот бизнес генерирует самое большое количество рабочих мест, — отметил «слуга».

Глава комитета Рады считает «самым худшим» — потерю рабочих мест и реиммиграцию, когда откроются границы с Европой.

Просто уедет полстраны, потому что государство не может обеспечить им работу здесь. Поэтому мы вынуждены так делать, мы не можем дать крупным предприятиям, которые генерируют много рабочих мест, остановиться, — считает представитель президентской фракции.

Вместе с тем, Наталуха не знает, что хуже: скачок цен или потеря рабочего места.

Наверное, придется искать определенный баланс между популярным и непопулярным. Если у тебя на весах скачок цен и потеря рабочего места, то неизвестно, что хуже, — резюмировал «слуга».

Напомним, 10 июня в «Слуге народа» заговорили о пользе контролированной инфляции, эмиссии 300 млрд грн и намерениях раздать по 3 тыс. грн каждому украинцу для преодоления коронавирусного кризиса.