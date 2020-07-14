Карантин в Одесі посилили у розпал пляжного сезону, фото — Суспільне

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Ракурс

Карантин в Одесі посилили — усім торговельним і розважальним закладам заборонили працювати уночі.

Одеська міська рада повідомила, що протиепідемічна комісія ухвалила заборонити роботу в період з 23.00 до 7.00 розважальних закладів, зокрема нічних клубів. Вимога стосується і ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів, закладів культури (крім кінотеатрів та послуг громадського харчування з адресної доставки і замовлень на винос).

Крім того, контроль за дотриманням карантину посилять у торговельно-розважальних центрах і на території узбережжя міста.

В Одесі всього виявили 520 інфікованих, причому 50 з них у період з 10 по 13 липня. В області всього з початку епідемії зафіксували 2 тис. 258 випадків COVID-19.

Тим часом у Коблево представники нічних клубів перекрили трасу в бік Одеси з вимогою дозволити роботу закладів після 23.00. Після того, як Кабмін запровадив адаптивний карантин, голова ОДА Миколаївської області Олександр Стадник заборонив роботу нічних клубів, ресторанів і барів області після 23.00.

За словами підприємців, для курортних закладів нічний час є найприбутковішим, що й спонукало керівників вивести свій персонал на дорогу. Перекриття тривало не більше години, згодом люди просто стояли уздовж дороги.

Раніше «Ракурс» розповідав, що пляжі Одеси стали небезпечними для купання. У воді виявлено кишкову паличку. Морська вода не відповідає санітарним нормам, як у п’ятиметрової прибережній зоні, так і за 50 м від берега.