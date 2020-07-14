Карантин в Одессе усилили в разгар пляжного сезона, фото — Суспільне

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Ракурс

Карантин в Одессе усилили — всем торговым и развлекательным заведениям запретили работать ночью.

Одесский городской совет сообщил, что противоэпидемическая комиссия постановила запретить работу в период с 23.00 до 7.00 развлекательных заведений, в частности ночных клубов. Требование касается и ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов, учреждений культуры (кроме кинотеатров и услуг общественного питания по адресной доставке и заказами на вынос).

Кроме того, контроль за соблюдением карантина усилят в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города.

В Одессе выявили уже 520 инфицированных, причем 50 из них в период с 10 по 13 июля. В области всего с начала эпидемии зафиксировали 2 тыс. 258 случаев COVID-19.

Между тем в Коблево 13 июля представители ночных клубов перекрыли трассу в сторону Одессы с требованием разрешить работу заведений после 23.00. После того, как Кабмин ввел адаптивный карантин, председатель ОГА Николаевской области Александр Стадник запретил работу ночных клубов, ресторанов и баров области после 23.00.

По словам предпринимателей, для курортных заведений ночное время является самым прибыльным, что и побудило руководителей вывести свой персонал на дорогу. Перекрытие продолжалось не более часа, потом люди просто стояли вдоль дороги.

Ранее «Ракурс» рассказывал, что пляжи Одессы стали опасными для купания. В воде обнаружили кишечную палочку. Морская вода не соответствует санитарным нормам, как в пятиметровой прибрежной зоне, так и в 50 м от берега.