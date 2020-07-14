Законопроект об игорном бизнесе рассматривает Рада — трансляция из Верховной Рады / Фото: Сергея Ковальчука, ВР

https://racurs.ua/n141073-zakonoproekt-ob-igornom-biznese-rassmatrivaet-verhovnaya-rada-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада на очередном пленарном заседании 14 июля продолжает рассматривать поправки к законопроекту № 2285-д об игорном бизнесе.

Также парламент планирует рассмотреть ряд законопроектов в первом чтении, среди которых:

№ 3648 — «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови»;

№ 2515 — «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об усилении административной ответственности за незаконную торговлю горючим»;

№ 3301 — «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об усовершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством»;



№ 3504 и 3504−1 — «О медиации».

Кроме этого, парламентарии могут предварительно внести изменения в регламент Верховной Рады, а также изменить закон о статусе народного депутата. Речь идет об основаниях для отсутствия депутатов на пленарных заседаниях Рады и заседаниях парламентских комитетов.