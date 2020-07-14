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Законопроект об игорном бизнесе рассматривает Рада — трансляция из Верховной Рады / Фото: Сергея Ковальчука, ВР

Законопроект об игорном бизнесе рассматривает Верховная Рада — трансляция

14 июл 2020, 10:01
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Верховная Рада на очередном пленарном заседании 14 июля продолжает рассматривать поправки к законопроекту № 2285-д об игорном бизнесе.

Также парламент планирует рассмотреть ряд законопроектов в первом чтении, среди которых:

  • № 3648 — «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови»;

  • № 2515 — «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об усилении административной ответственности за незаконную торговлю горючим»;

  • № 3301 — «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об усовершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством»;


  • № 3504 и 3504−1 — «О медиации».

Кроме этого, парламентарии могут предварительно внести изменения в регламент Верховной Рады, а также изменить закон о статусе народного депутата. Речь идет об основаниях для отсутствия депутатов на пленарных заседаниях Рады и заседаниях парламентских комитетов.

Источник: Ракурс


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