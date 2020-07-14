Фото: Сергія Ковальчука, ВР

https://racurs.ua/ua/n141073-zakonoproekt-pro-gralnyy-biznes-rozglyadaie-verhovna-rada-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада на черговому пленарному засіданні 14 липня продовжує розглядати правки до законопроекту № 2285-д про гральний бізнес.

Також парламент планує розглянути низку законопроектів у першому читанні, серед яких:

№ 3648 — «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові»;

№ 2515 — «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним»;

№ 3301 — «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом»;



№ 3504 і 3504−1 — «Про медіацію».

Окрім цього, парламентарі можуть попередньо внести зміни до регламенту Верховної Ради, а також змінити закон про статус народного депутата. Йдеться про підстави відсутності депутатів на пленарних засіданнях Ради та засіданнях парламентських комітетів.