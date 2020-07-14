Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Фото: Сергія Ковальчука, ВР

Законопроект про гральний бізнес розглядає Верховна Рада — трансляція

14 лип 2020, 10:01
999

Верховна Рада на черговому пленарному засіданні 14 липня продовжує розглядати правки до законопроекту № 2285-д про гральний бізнес.

Також парламент планує розглянути низку законопроектів у першому читанні, серед яких:

  • № 3648 — «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові»;

  • № 2515 — «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним»;

  • № 3301 — «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом»;


  • № 3504 і 3504−1 — «Про медіацію».

Окрім цього, парламентарі можуть попередньо внести зміни до регламенту Верховної Ради, а також змінити закон про статус народного депутата. Йдеться про підстави відсутності депутатів на пленарних засіданнях Ради та засіданнях парламентських комітетів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter


.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿