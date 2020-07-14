Київ попрощався з Героєм України Матвіївим, фото — 24 ОМБР

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На Майдані Незалежності у Києві попрощалися із Тарасом Матвієвим, якого вбили російські окупанти на сході України.

Уранці 14 липня до Києва привезли його тіло. Попрощатись з хлопцем на Майдан прийшли сотні людей. Церемоніал провели військові.

13 липня з 31-річним молодшим лейтенантом Матвіївим прощалися в механізованій бригаді імені короля Данила, у якій він служив на Донбасі. Увечері 14 липня в Гарнізонному храмі святих Петра і Павла у Львові відбудеться прощальна церемонія. Згодом тіло Матвіїва повезуть до Жидачева, де у середу, 15 липня, відбудеться похорон.

Матвіїв загинув 10 липня поблизу селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області від осколкових поранень. Міна розірвалася біля Тараса, коли він допомагав побратимам під час атаки бойовиків. Матвіїв — відомий громадський активіст, майданівець.

Президент Володимир Зеленський присвоїв Матвіїву звання Героя України.

Тарас народився 18 лютого 1989 року на Волині. Жив у місті Жидачів Львівської області. Журналіст за освітою, був громадським активістом, майданівцем, учасником Революції гідності.

Пішов на війну добровольцем, воював в чоті «Карпатська Січ». Був співкоординатором «Пошукової ініціативи Майдану». Екс-депутат Жидачівської райради. Випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові.

Тарас був єдиним сином у сім’ї.