Бійців ЗСУ розстріляли під час евакуації тіла військового — війна на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n141069-biyciv-zsu-rozstrilyaly-okupanty-pid-chas-evakuaciyi-tila-viyskovogo-na-donbasi.html

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Окупанти відкрили вогонь по бійцях Збройних сил України, які намагалися забрати з поля бою поблизу села Зайцеве тіло загиблого військовослужбовця. Загалом за минулу добу, 13 липня, збройні формування Росії 18 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Пересуваючись до місця загибелі захисника України евакуаційна група потрапила у заздалегідь підготовлену засідку окупантів. Ворог застосував стрілецьке озброєння та практично впритул розстріляв представників евакуаційної групи, — повідомляє прес-центр штабу ООС у Фейсбук.

Внаслідок обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один — бойове травмування. Подальші евакуаційні заходи були припинені через обстріли окупантів з гранатометів та кулеметів.

Тіла українських воїнів перебувають на місці обстрілу та потребують евакуації.

За минулу добу троє захисників України загинули, одного було поранено та ще один отримав бойове травмування. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким полеглих українських героїв.

Нагадаємо, проросійські бойовики за минулу добу 16 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів п’ятеро українських військовослужбовців дістали поранення, ще один воїн — бойове травмування.