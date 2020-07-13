Володимир Зеленський. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n141068-maksymalne-pokarannya-za-smertelni-p-yani-dtp-vymagaie-vvesty-zelenskyy.html

Ракурс

Максимальний термін ув’язнення пропонує ввести президент України Володимир Зеленський для винуватців п’яних ДТП, які призвели до загибелі людей. Президент вимагає конкретних і жорстких заходів для поліпшення безпеки на українських дорогах.

Голова країни заявив, що в Україні у ДТП гине більше людей, ніж на війні. А смертність на дорогах можна порівняти зі смертністю під час епідемії. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з Кабінетом міністрів, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Також президент заявив, що діючі закони, рішення і стратегії нічого не вирішили і радикально не змінили ситуації на дорогах. Тому безпека дорожнього руху повинна стати пріоритетним питанням на усіх рівнях влади.

Зеленський заявив, що якщо чинні штрафи не мають стримуючого ефекту для водіїв, які сідають за кермо у нетверезому стані, необхідно збільшити їх у п’ять або десять разів. Якщо п’яний водій спровокував ДТП, яка призвела до людських жертв, повинна бути введена більш сувора кримінальна відповідальність, аж до довічного ув’язнення.

І щоб жоден суд не думав когось «відмазати», — додав Зеленський.



Зеленський також звернувся до прем'єр-міністра, щоб протягом тижня уряд підготував пропозиції щодо підвищення безпеки дорожнього руху.

Як раніше писав «Ракурс», на розгляді в парламенті перебуває законопроект № 2695, який пропонує посилити відповідальність водіїв за вчинення смертельних ДТП у стані алкогольного сп’яніння.