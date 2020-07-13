Штрафи за п’яні ДТП планують збільшити в Україні

ДТП в Україні. Фото:

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Штрафи за п’яні дорожньо-транспортні пригоди в Україні можуть зрости.

На розгляді у Верховній Раді перебуває законопроект № 2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху». Документом пропонується посилити відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Про це 12 липня заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час селекторної наради, повідомила прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що проект закону збільшує штрафи водіям, які керують автомобілями напідпитку. Також документ впроваджує штрафи за покидання місця аварії. Крім того, він зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.

У МВС стверджують, що № 2695 сприятиме запобіганню вчинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, більш стриманій і виваженій поведінці водіїв на дорогах і допоможе уникнути аварій. У міністерстві додали, що останнім часом в Україні зросла кількість п’яних ДТП.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що цей законопроект надзвичайно важливий і законодавча відповідальність за смертельні аварії, як, наприклад, аварію, що сталася вчора поблизу Києва й забрала чотири життя, свідчитиме, що держава захищає українців.

Нагадаємо, 12 липня під Києвом сталася кривава дорожньо-транспортна пригода — у селищі Козин лоб у лоб зіткнулися Hyundai і Mercedes. Внаслідок аварії на місці загинули відразу четверо людей. Очевидці ДТП стверджують, що водій Mercedes перебував у нетверезому стані.