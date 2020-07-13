Штрафы за пьяные ДТП планируют увеличить в Украине

ДТП в Украине. Фото:

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Штрафы за пьяные дорожно-транспортные происшествия в Украине могут увеличить.

На рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект № 2695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения». Документом предлагается усилить ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 12 июля заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время селекторного совещания, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что проект закона увеличивает штрафы водителям, которые управляют автомобилями в нетрезвом состоянии. Также документ внедряет штрафы за покидание места аварии. Кроме того, он уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности.

В МВД утверждают, что № 2695 будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах и поможет избежать аварий. В министерстве добавили, что в последнее время в Украине увеличилось количество пьяных ДТП.

Президент Владимир Зеленский отметил, что этот законопроект чрезвычайно важен и законодательная ответственность за смертельные аварии, как, например, аварию, которая произошла вчера под Киевом и забрала четыре жизни, будет свидетельствовать, что государство защищает украинцев.

Напомним, 12 июля под Киевом произошла кровавое дорожно-транспортное происшествие — в поселке Козин лоб в лоб столкнулись Hyundai и Mercedes. В результате аварии на месте погибли сразу четыре человека. Очевидцы ДТП утверждают, что водитель Mercedes находился в нетрезвом состоянии.