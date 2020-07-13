За дату проведения местных выборов голосует Рада. Фото: Корупція Інфо

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Верховная Рада Украины в понедельник, 13 июля, собралась на внеочередное заседание по требованию президента Владимира Зеленского.

В повестке дня — 14 вопросов. Среди них — изменения в государственный бюджет, а также постановление о назначении даты местных выборов в Украине 25 октября. Также Верховная Рада планирует рассмотреть изменения в госбюджет для финансового обеспечения проведения местных выборов.

Кроме того, парламентарии намерены внести изменения в Бюджетный кодекс и закон «О рынке электроэнергии». Далее в первом чтении Рада рассмотрит проект закона № 3720 о совершенствовании электронной формы документооборота в парламенте, во втором — № 2424 — об усовершенствовании механизма взимания госсборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины.

Будет рассмотрен и законопроект об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Также в повестке дня законопроект № 3708, которым Рада сможет отменить ограничение зарплаты чиновников. Сейчас эти ограничения установлены в размере 10 минимальных заработных плат.