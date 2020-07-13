Президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n141029-vystrel-sebe-v-nogu-v-sluge-naroda-vyskazalis-ob-idee-rospuska-rady.html

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Роспуска Верховной Рады не будет, несмотря на то, что голосования проходят все сложнее, а внутри президентской фракции «Слуга народа» есть конфликты и шантаж между различными политическими группами.

Депутатский корпус нужно жестко дисциплинировать, а не распускать, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он сообщил в комментарии для «РБК-Украина».

Советник Ермака заявил, что на данный момент голосования проходят сложнее, чем полгода назад, но это — абсолютно нормально. Поэтому, по его словам, политических предпосылок для роспуска парламента нет.

Подоляк уточнил, что ситуативные союзы «Слуги народа» с другими фракциями на голосованиях не говорят о кризисе в монобольшинстве, так как являются свидетельством того, что в парламенте есть обсуждения среди всех политических групп.

В то же время среди «слуг» образовались некоторые политические группы, которые склонны к шантажу и политическому давлению. Но советник главы ОП заявил, что говорить о переформатировании коалиции еще рано. Создание новой коалиции потребует переформатирования Кабинета министров, а это сейчас нецелесообразно.

В президентской фракции также скептически оценивают вероятность досрочных выборов парламента. На одной из недавних встреч на Банковой депутаты спросили президента об идее распустить Раду.

Он сказал, что это неразумно и то же самое, что самим себе выстрелить в ногу, — передал слова Зеленского один из депутатов.



Также отметим, что согласно информации СМИ, сегодня в 19.00 планируется заседание фракции «Слуга народа».

Напомним, ранее мы сообщали, что в «Слуге народа» не исключают досрочных выборов в парламент в следующем году.