За дату проведення місцевих виборів голосує Рада. Фото: Корупція Інфо

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Верховна Рада України в понеділок, 13 липня, зібралася на позачергове засідання на вимогу президента Володимира Зеленського.

На порядку денному — 14 питань. Серед них — зміни до державного бюджету, а також постанова про призначення дати місцевих виборів в Україні 25 жовтня. Також Верховна Рада планує розглянути зміни до держбюджету для фінансового забезпечення проведення місцевих виборів.

Окрім того, парламентарі планують внести зміни до Бюджетного кодексу і закону «Про ринок електроенергії». Далі в першому читанні Рада розгляне проект закону № 3720 про вдосконалення електронної форми документообігу в парламенті, в другому — № 2424 — про вдосконалення механізму збору державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України.

Буде розглянуто і законопроект про врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг. Також на порядку денному законопроект № 3708, яким Рада зможе скасувати обмеження зарплати чиновників. Зараз ці обмеження встановлені в розмірі 10 мінімальних заробітних плат.