Владимир Зеленский. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n141068-maksimalnyy-srok-za-smertelnoe-pyanoe-dtp-trebuet-vvesti-zelenskiy.html

Ракурс

Максимальный тюремный срок предлагает ввести президент Украины Владимир Зеленский для виновников пьяных ДТП, которые привели к гибели людей. Президент требует конкретных и жестких мер для улучшения безопасности на украинских дорогах.

Глава страны заявил, что в Украине в ДТП гибнет больше людей, чем на войне. А смертность на дорогах можно сравнить со смертностью во время эпидемии. Об этом Зеленский сказал во время встречи с Кабинетом министров, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также президент заявил, что действующие законы, решения и стратегии ничего не решили и радикально не изменили ситуацию на дорогах. Поэтому безопасность дорожного движения должна стать приоритетным вопросом на всех уровнях власти.

Зеленский заявил, что если действующие штрафы не оказывают соответствующего сдерживающего эффекта на водителей, садящихся за руль в нетрезвом виде, необходимо увеличить их в пять или десять раз. Если пьяный водитель спровоцировал ДТП, которое привело к человеческим жертвам, должна быть введена более суровая уголовная ответственность, вплоть до пожизненного заключения.

И чтобы ни один суд не думал кого-то «отмазать», — добавил Зеленский.



Зеленский также обратился к премьер-министру, чтобы в течение недели правительство подготовило предложения по повышению безопасности дорожного движения.

Как ранее писал «Ракурс», на рассмотрении в парламенте находится законопроект № 2695, который предлагает усилить ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.