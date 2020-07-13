Погиб военный медик, пытавшийся помочь раненому на Донбассе. Фото: Вести-UA.net

https://racurs.ua/n141067-pogib-voennyy-medik-pytavshiysya-pomoch-ranenomu-na-donbasse.html

Ракурс

Война на Донбассе унесла жизнь военного медика, который сегодня, 13 июля, вместе с группой пытался эвакуировать погибшего украинского воина.

Группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками получила подтверждение режима «тишины» и отправилась в зону обстрела для эвакуации погибшего воина, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

До тела боевого товарища оставалось несколько метров, когда боевики отрыли огонь со стрелкового оружия. Огонь велся на поражение.

Группа отступила, но медик вернулся, чтобы помочь раненому бойцу. Враг в это время начал обстрел сектора из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один военнослужащий получил боевое травмирование.

В штабе ООС заявили, что коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки, является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска не собираются соблюдать никаких международно-правовых норм. Сейчас тела погибших и раненый воин находятся на месте обстрела. Продолжаются переговоры с ОБСЕ относительно их эвакуации.

Как ранее писал «Ракурс», звание Героя Украины 31-летнему младшему лейтенанту Тарасу Матвииву присвоено посмертно. Матвиив спас двоих воинов, которые попали под минометный обстрел, но сам погиб от взрыва мины.