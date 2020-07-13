Тарасу Матвииву посмертно присвоили звание Героя Украины — указ Зеленского

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Ракурс

Звание Героя Украины Тарасу Матвииву присвоил президент Владимир Зеленский. 31-летний младший лейтенант 10 июля погиб на Донбассе, спасая двух бойцов во время обстрела российских оккупантов.

Соответствующий указ президент подписал 13 июля. Пресс-служба Банковой рассказала, что Матвиив был на фронте с начала войны. В 2019 году подписал контракт с Вооруженными силами.

10 июля боевики обстреляли украинские позиции в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области. Одна из мин попала в блиндаж, в котором было двое солдат. Тарас Матвиив вытащил их и отнес в безопасное место. В это время еще одна мина упала на позицию и осколками смертельно ранила Тараса.

Похорон Матвиива состоится 15 июля. Он — вторая боевая потеря Объединенных сил в июле. 8 июля вблизи Новозвановки на Луганщине погиб помощник гранатометчика Олег Шило. 13 июля ВСУ потеряли еще двух военных.