Коронавирус в Киеве. Фото: Фейсбук Виталия Кличко

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В Киеве возросло количество больных коронавирусом. За последние сутки зафиксировали вспышку COVID-19 в общежитии на улице Михаила Бойчука.

В общежитии заразились пять студентов, с ними контактировали 13 человек. Здание закрыли на карантин. Всего за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 56 человек. Среди них — четыре медика. Об этом 13 июля сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Вчера заболела 21 женщина в возрасте от 21 до 75 лет и 31 мужчина от 19 до 80 лет. Также среди больных — девочка, которой 12 лет и три мальчика от четырех до 17 лет. В больницы госпитализировали девять человек, другие лечатся дома.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 13 человек. В Шевченковском и Днепровском районе зафиксировали 11 и 7 случаев соответственно. Всего в столице уже 6 тыс. 238 подтвержденных случаев заболевания.

Преодолели COVID-19 за минувшие сутки 51 человек, а с начала эпидемии переболело 2 тыс. 109 человек.

Кличко также пояснил, что в выходные дни существенно уменьшается количество выявленных больных, потому что в выходные меньше людей обращаются к медикам и сдают тесты. Кроме того, половину исследований делают в частных лабораториях, которые не работают в субботу и воскресенье.

Напомним, в Украине вторые сутки фиксируется уменьшение количества заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 — вчера лабораторно подтверждены 612 случаев. С начала эпидемии медики зафиксировали 54 тыс. 133 случая коронавируса.