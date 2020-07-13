https://racurs.ua/ua/n141037-spalah-covid-19-u-gurtojytku-zafiksuvaly-v-kyievi-karta.html

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У Києві побільшало хворих на коронавірус. За останню добу зафіксували спалах COVID-19 у гуртожитку на вулиці Михайла Бойчука.

У гуртожитку заразилися п’ятеро хворих студентів, з ними контактували 13 осіб. Будівлю закрили на карантин. Загалом за минулу добу коронавірус підтвердили у 56 осіб. Серед них — четверо медиків. Про це 13 липня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Вчора захворіли 21 жінка віком від 21 до 75 рокiв та 31 чоловік від 19 до 80 рокiв. Також серед хворих — одна дівчинка, якій 12 років і троє хлопчиків від чотирьох до 17 років. До лікарень госпіталізували дев’ятьох осіб, інші лікуються вдома.

Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі — 13 осіб. У Шевченківському та Дніпровському районі зафіксовано 11 та 7 випадків відповідно. Загалом у столиці вже 6 тис. 238 підтверджених випадків захворювання.

Подолала COVID-19 за минулу добу 51 особа, а з початку епідемії перехворіло 2 тис. 109 осіб.

Кличко також пояснив, що у вихідні дні суттєво зменшується кількість виявлених хворих, тому що в вихідні менше людей звертаються до медиків і здають тести. Окрім того, половину досліджень роблять у приватних лабораторіях, які не працюють у суботу та неділю.

Нагадаємо, в Україні другу добу поспіль фіксується зменшення кількості інфікувань коронавірусною інфекцією COVID-19 — вчора лабораторно підтверджено 612 випадків. З початку епідемії медики зафіксували 54 тис. 133 випадки коронавірусу.