Два бойца ООС погибли на Донбассе — стали известны подробностиhttps://racurs.ua/n141032-dva-boyca-oos-pogibli-na-donbasse-stali-izvestny-podrobnosti.htmlРакурс
На Донбассе сегодня, 13 июля, погибли два защитника Украины.
С начала суток пророссийские боевики стреляли по позициям украинской армии из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Обстрелы были зафиксированы неподалеку Славного Донецкой области. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание, — заверили в штабе.
Кроме того, еще один украинский защитник погиб вблизи населенного пункта Зайцево. Военнослужащий ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Он не сумел выжить, потому что ранение было несовместимо с жизнью.
Напомним, пророссийские боевики за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения, еще один воин — боевую травму.