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Ракурс
Война на Донбассе. Фото:

Два бойца ООС погибли на Донбассе — стали известны подробности

13 июл 2020, 11:58
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На Донбассе сегодня, 13 июля, погибли два защитника Украины.

С начала суток пророссийские боевики стреляли по позициям украинской армии из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Обстрелы были зафиксированы неподалеку Славного Донецкой области. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание, — заверили в штабе.


Кроме того, еще один украинский защитник погиб вблизи населенного пункта Зайцево. Военнослужащий ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Он не сумел выжить, потому что ранение было несовместимо с жизнью.

Напомним, пророссийские боевики за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения, еще один воин — боевую травму.

Источник: Ракурс


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