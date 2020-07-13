Война на Донбассе. Фото:

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Ракурс

На Донбассе сегодня, 13 июля, погибли два защитника Украины.

С начала суток пророссийские боевики стреляли по позициям украинской армии из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Обстрелы были зафиксированы неподалеку Славного Донецкой области. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание, — заверили в штабе.



Кроме того, еще один украинский защитник погиб вблизи населенного пункта Зайцево. Военнослужащий ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Он не сумел выжить, потому что ранение было несовместимо с жизнью.

Напомним, пророссийские боевики за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения, еще один воин — боевую травму.