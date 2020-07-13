Війна на Донбасі. Фото: nbnews.com.ua

https://racurs.ua/ua/n141032-dvoie-biyciv-oos-zagynuly-na-donbasi-staly-vidomi-podrobyci.html

Ракурс

На Донбасі сьогодні, 13 липня, загинули двоє захисників України.

З початку доби проросійські бойовики гатили по позиціях української армії з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Обстріли були зафіксовані неподалік Славного Донецької області. Внаслідок обстрілу загинув український військовослужбовець. Про це повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання, — запевнили в штабі.



Крім того, ще один український захисник загинув поблизу населеного пункту Зайцеве. Військовослужбовець ООС підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Він не зумів вижити, бо поранення було несумісне з життям.

Нагадаємо, проросійські бойовики за минулу добу 16 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів п’ятеро українських військовослужбовців дістали поранення, ще один воїн — бойове травмування.