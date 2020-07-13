Тарасу Матвіїву посмертно присвоїли звання Героя України — указ Зеленського, фото — Громадське

https://racurs.ua/ua/n141039-tarasu-matviyivu-posmertno-prysvoyily-zvannya-geroya-ukrayiny-ukaz-zelenskogo.html

Ракурс

Звання Героя України Тарасу Матвіїву присвоїв президент Володимир Зеленський. 31-річний молодший лейтенант 10 липня загинув на Донбасі, рятуючи двох побратимів під час обстрілу російських окупантів.

Відповідний указ президент підписав 13 липня. Прес-служба Банкової розповіла, що Матвіїв був на фронті від початку війни. У 2019 році підписав контракт зі Збройними силами.

10 липня бойовики обстріляли українські позиції в районі села Троїцьке Попаснянського району Луганської області. Одна з мін потрапила в бліндаж, де було двоє вояків. Тарас Матвіїв витягнув двох бійців й відніс у безпечне місце. У цей час ще одна міна впала на позицію й осколками смертельно поранила Тараса.

Поховання Матвіїва відбудеться 15 липня.

Матвіїв — друга бойова втрата Об'єднаних сил у липні. 8 липня поблизу Новозванівки на Луганщині загинув стрілець-помічник гранатометника солдат Олег Шило. 13 липня ЗСУ втратили ще двох військових.