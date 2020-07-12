Бойовики третій день гатять по ЗСУ на Донбасі — багато поранених, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n141015-boyovyky-tretiy-den-gatyat-po-zsu-na-donbasi-bagato-poranenyh.html

Ракурс

Обстріли на Донбасі впродовж останніх трьох діб не припиняються. Проросійські бойовики у неділю, 12 липня, 11 разів порушили режим припинення вогню. Серед українських армійців є чимало поранених.

Сепаратисти з так званих ДНР-ЛНР застосовують нині не тільки заборонені мінськими угодами міномети, але й артилерійські установки різного калібру.

Сьогодні ворог вранці накрив з 152 мм артилерійських систем українські позиції біля Новотошківського, а по захисниках Оріхового та Кримського гатили з мінометів калібру 120 мм.

Біля Авдіївки бойовики застосували артсистеми калібру 122 мм і 120-ти мм міномети, гранатомети різних систем. Поблизу Опитного противник задіяв міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.

12 липня п’ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. У суботу, 11 липня, збройні формування РФ 10 разів обстріляли українські позиції неподалік Водяного, Новотошківського, Майорська, Оріхового, Мар’їнки та Авдіївки. Тоді троє українських захисників отримали поранення.

Нагадаємо, що 10 липня на Донбасі загинув відомий громадський активіст, майданівець, офіцер Тарас Матвіїв із 24-ї механізованої бригади ЗСУ імені короля Данила. Він кинувся на допомогу побратимам, яких накрило мінометним обстрілом у бліндажі.

Матвіїв — друга бойова втрата Об'єднаних сил у липні. 8 липня поблизу Новозванівки на Луганщині загинув стрілець-помічник гранатометника солдат Олег Шило.