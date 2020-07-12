Боевики третий день бьют по ВСУ на Донбассе — много раненых, фото — Цензор

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Ракурс

Обстрелы на Донбассе в течение последних трех суток не прекращаются. Пророссийские боевики в воскресенье, 12 июля, 11 раз нарушили режим прекращения огня. Среди украинских армейцев есть много раненых.

Сепаратисты так называемых ДНР-ЛНР применяют сейчас не только запрещенные минскими соглашениями минометы, но и артиллерийские установки различного калибра.

Сегодня враг утром накрыл из 152 мм артиллерийских систем украинские позиции у Новотошковского, а по защитникам Орехового и Крымского били из минометов калибра 120 мм.

Возле Авдеевки боевики применили артсистемы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы, гранатометы различных систем. Вблизи Опытного противник задействовал минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

12 июля пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. В субботу, 11 июля, вооруженные формирования РФ 10 раз обстреляли украинские позиции возле Водяного, Новотошковского, Майорска, Орехового, Марьинки и Авдеевки. Тогда трое украинских защитников получили ранения.

Напомним, что 10 июля на Донбассе погиб известный общественный активист, майдановец, офицер Тарас Матвиив из 24-й механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила. Он бросился на помощь собратьям, которых накрыло минометным обстрелом в блиндаже.

Матвиив — вторая боевая потеря Объединенных сил в июле. 8 июля вблизи Новозвановки на Луганщине погиб помощник гранатометчика солдат Олег Шило.