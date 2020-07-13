Загинув військовий медик, який намагався допомогти пораненому на Донбасі. Фото: Вісті-UA.net

https://racurs.ua/ua/n141067-zagynuv-viyskovyy-medyk-yakyy-namagavsya-dopomogty-poranenomu-na-donbasi.html

Ракурс

Війна на Донбасі забрала життя військового медика, який сьогодні, 13 липня, разом із групою намагався евакуювати загиблого українського воїна.

Група евакуації у білих касках із розпізнавальними знаками отримала підтвердження режиму «тиші» і вирушила в зону обстрілу для евакуації загиблого воїна, повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

До тіла бойового товариша залишалося кілька метрів, коли бойовики відрили вогонь зі стрілецької зброї. Вогонь вівся на ураження.

Група відступила, але медик повернувся, щоб допомогти пораненому бійцю. Ворог у цей час почав обстріл сектора з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець був поранений, а ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.

У штабі ООС заявили, що підступне вбивство медика, на якому були всі відповідні маркування, є черговим свідченням того, що російсько-окупаційні війська не збираються дотримуватися ніяких міжнародно-правових норм. Зараз тіла загиблих та поранений воїн перебувають на місці обстрілу. Тривають переговори з ОБСЄ щодо їхньої евакуації.

Як раніше писав «Ракурс», звання Героя України 31-річному молодшому лейтенанту Тарасу Матвіїву присвоєно посмертно. Матвіїв врятував двох воїнів, які потрапили під мінометний обстріл, але сам загинув від вибуху міни.