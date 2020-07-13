День взяття Бастилії. Фото: LiveJournal

https://racurs.ua/ua/n141066-14-lypnya-ukrayinci-svyatkuut-litni-kuzmynky-a-francuzy-den-vzyattya-bastyliyi.html

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14 липня свято відзначають усі православні християни — Літні Кузьминки і вшановують пам’ять двох святих Кузьми та Дем’яна. Брати Косма і Даміан жили в Римі за царя Карина. Вони були майстерними лікарями і не вимагали у пацієнтів плати за лікування, допомагали нужденним і багатьох обернули до християнської віри. Однак знайшлися недоброзичливці, які обмовили братів і вони були безжально вбиті.

На Русі цього дня у самому розпалі був сінокіс. У праці проводили свої дні й городники, які починали збирати перші коренеплоди, у тому числі для продажу.

На Кузьму і Дем’яна також збирали малину та агрус, із яких варили варення і робили компоти. Вважалося, що малинове варення, зварене цього дня, виходить особливо смачним.

На Літні Кузьминки баби і дівки збиралися на бенкети, варили кашу і пили пиво. Застілля супроводжувалось піснями, обміном корисними порадами та задушевними розмовами.

Щороку 14 липня вся Франція святкує національне свято — День взяття Бастилії, який було засновано ще у 1880 році.

Історична подія, яка стала підставою для свята, відбулася у 1789 році під час Великої французької революції. Повсталі парижани штурмом узяли фортецю-в'язницю Бастилію, яка вважалася символом королівського деспотизму, та звільнили сімох ув’язнених. Ця подія вважається початком Великої французької революції, а також символом повалення абсолютизму.

Урочистості цього дня проходять по всій Франції. Навіть зустріч Нового року не зрівняється з тим, що відбувається у Парижі 14 липня. Офіційна програма святкування передбачає серію балів. На Єлисейських полях проходить урочистий військовий парад. Парад починається о 10.00 з Етуаль і рухається у бік Лувру, приймає його президент Франції.

Фіналом свята стає великий салют і феєрверк біля Ейфелевої вежі та на Марсових полях. Це піротехнічна вистава починається зазвичай о 22.00.

Цей день в історії.

14 липня відбувалися такі події:

у 1099 році учасники першого хрестового походу почали штурм Єрусалиму;

у 1941 році вперше в бою застосована знаменита «Катюша».

Цього дня народилися: