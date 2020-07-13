14 июля украинцы празднуют Летние Кузьминки, а французы — День взятия Бастилииhttps://racurs.ua/n141066-14-iulya-ukraincy-prazdnuut-letnie-kuzminki-a-francuzy-den-vzyatiya-bastilii.htmlРакурс
14 июля праздник отмечают все православные христиане — Летние Кузьминки и чтят память двух святых Кузьмы и Демьяна. Братья Косма и Дамиан жили в Риме при царе Карине. Они были искусными врачами и не требовали у пациентов платы за лечение, помогали нуждающимся и многих обратили в христианскую веру. Однако нашлись недоброжелатели, которые оклеветали братьев и они были безжалостно убиты.
На Руси в этот день в самом разгаре был сенокос. В трудах проводили свои дни и огородники, которые начинали собирать первые корнеплоды, в том числе для продажи.
На Кузьму и Демьяна также собирали малину и крыжовник, из которых варили варенье и делали компоты. Считалось, что малиновое варенье, сваренное в этот день, получается особенно вкусным.
На Летние Кузьминки бабы и девки собирались на пиры, варили кашу и пили пиво. Застолье сопровождалось песнями, обменом полезными советами и задушевными разговорами.
Ежегодно 14 июля вся Франция празднует национальный праздник — День взятия Бастилии, который был учрежден еще в 1880 году.
Историческое событие, которое стало основанием для учреждения праздника, произошло в 1789 году во время Великой французской революции. Восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, которая считалась символом королевского деспотизма, и освободили семерых заключенных. Это событие считается началом Великой французской революции, а также символом свержения абсолютизма.
Торжества в этот день проходят по всей Франции. Даже встреча Нового года не сравнится с тем, что происходит в Париже 14 июля. Официальная программа празднования предусматривает серию балов. На Елисейских полях проходит торжественный военный парад. Парад начинается в 10.00с Этуаль и двигается в сторону Лувра, принимает его президент Франции.
Финалом праздника становится большой салют и фейерверк у Эйфелевой башни и на Марсовых полях. Это пиротехническое представление начинается обычно в 22.00.
Этот день в истории.
14 июля происходили такие события:
- в 1099 году участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима;
- в 1941 году впервые в бою применена знаменитая «Катюша».
В этот день родились:
- кардинал Джулио Мазарини (1602 год);
- 38-й президент США Джеральд Форд (1913 год).