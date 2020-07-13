День взятия Бастилии. Фото: LiveJournal

https://racurs.ua/n141066-14-iulya-ukraincy-prazdnuut-letnie-kuzminki-a-francuzy-den-vzyatiya-bastilii.html

Ракурс

14 июля праздник отмечают все православные христиане — Летние Кузьминки и чтят память двух святых Кузьмы и Демьяна. Братья Косма и Дамиан жили в Риме при царе Карине. Они были искусными врачами и не требовали у пациентов платы за лечение, помогали нуждающимся и многих обратили в христианскую веру. Однако нашлись недоброжелатели, которые оклеветали братьев и они были безжалостно убиты.

На Руси в этот день в самом разгаре был сенокос. В трудах проводили свои дни и огородники, которые начинали собирать первые корнеплоды, в том числе для продажи.

На Кузьму и Демьяна также собирали малину и крыжовник, из которых варили варенье и делали компоты. Считалось, что малиновое варенье, сваренное в этот день, получается особенно вкусным.

На Летние Кузьминки бабы и девки собирались на пиры, варили кашу и пили пиво. Застолье сопровождалось песнями, обменом полезными советами и задушевными разговорами.

Ежегодно 14 июля вся Франция празднует национальный праздник — День взятия Бастилии, который был учрежден еще в 1880 году.

Историческое событие, которое стало основанием для учреждения праздника, произошло в 1789 году во время Великой французской революции. Восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, которая считалась символом королевского деспотизма, и освободили семерых заключенных. Это событие считается началом Великой французской революции, а также символом свержения абсолютизма.

Торжества в этот день проходят по всей Франции. Даже встреча Нового года не сравнится с тем, что происходит в Париже 14 июля. Официальная программа празднования предусматривает серию балов. На Елисейских полях проходит торжественный военный парад. Парад начинается в 10.00с Этуаль и двигается в сторону Лувра, принимает его президент Франции.

Финалом праздника становится большой салют и фейерверк у Эйфелевой башни и на Марсовых полях. Это пиротехническое представление начинается обычно в 22.00.

Этот день в истории.

14 июля происходили такие события:

в 1099 году участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима;

в 1941 году впервые в бою применена знаменитая «Катюша».

В этот день родились: