Жесткое задержание копами пенсионера в Черновцах расследует ГБР. Фото: Facebook

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Ракурс

Задержание пенсионерав Черновцах расследуется Государственным бюро расследований. Основанием для начала расследования стала информация, появившаяся в СМИ и в соцсетях. Патрульные полицейские, которые осуществляли задержание пенсионера, подозреваются в превышении власти.

Патрульные полицейские 12 июля прибыли на вызов на одну из улиц Черновцов для предотвращения незаконной торговли, сообщает пресс-служба ГБР.

Торговлю осуществлял мужчина пенсионного возраста, которого патрульные задержали с применением силы. Пенсионера заковали в наручники и повалили на землю.

Кроме того, правоохранители составили админпротокол на пенсионера за мелкое хулиганство, неподчинение полицейскому и нарушение правил карантина.

В результате жестких действий полицейских, задержанному пенсионеру стало плохо. Следствием устанавливается степень полученных пенсионером травм.

Действия правоохранителей предварительно квалифицируются по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, сопровождавшиеся насилием).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как ранее писал «Ракурс», в Одессе патрульные полицейские жестоко избили дубинками и ногами мужчину прямо на улице. Следователи ГБР объявили полицейским о подозрении.