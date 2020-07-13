Жесткое задержание копами пенсионера в Черновцах расследует ГБР (ВИДЕО)https://racurs.ua/n141065-jestkoe-zaderjanie-kopami-pensionera-v-chernovcah-rassleduet-gbr-video.htmlРакурс
Задержание пенсионерав Черновцах расследуется Государственным бюро расследований. Основанием для начала расследования стала информация, появившаяся в СМИ и в соцсетях. Патрульные полицейские, которые осуществляли задержание пенсионера, подозреваются в превышении власти.
Патрульные полицейские 12 июля прибыли на вызов на одну из улиц Черновцов для предотвращения незаконной торговли, сообщает пресс-служба ГБР.
Торговлю осуществлял мужчина пенсионного возраста, которого патрульные задержали с применением силы. Пенсионера заковали в наручники и повалили на землю.
Кроме того, правоохранители составили админпротокол на пенсионера за мелкое хулиганство, неподчинение полицейскому и нарушение правил карантина.
В результате жестких действий полицейских, задержанному пенсионеру стало плохо. Следствием устанавливается степень полученных пенсионером травм.
Действия правоохранителей предварительно квалифицируются по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, сопровождавшиеся насилием).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Как ранее писал «Ракурс», в Одессе патрульные полицейские жестоко избили дубинками и ногами мужчину прямо на улице. Следователи ГБР объявили полицейским о подозрении.