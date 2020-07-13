Жорстке затримання копами пенсіонера в Чернівцях розслідує ДБР. Фото: Facebook

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Ракурс

Затримання пенсіонера в Чернівцях розслідується Державним бюро розслідувань. Підставою для початку розслідування стала інформація, що з’явилася у ЗМІ та соцмережах. Патрульні поліцейські, які здійснювали затримання пенсіонера, підозрюються у перевищенні влади.

Патрульні поліцейські 12 липня прибули на виклик на одну з вулиць Чернівців для запобігання незаконній торгівлі, повідомляє прес-служба ГБР.

Торгівлю здійснював чоловік пенсійного віку, якого патрульні затримали із застосуванням сили. Пенсіонера закували у кайданки і повалили на землю.

Крім того, правоохоронці склали адмінпротокол на пенсіонера за дрібне хуліганство, непокору поліцейському та порушення правил карантину.

У результаті жорстких дій поліцейських, затриманому пенсіонеру стало зле. Слідством встановлюється ступінь отриманих пенсіонером травм.

Дії правоохоронців попередньо кваліфікуються за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів, що супроводжувалися насильством).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як раніше писав «Ракурс», в Одесі патрульні поліцейські жорстоко побили кийками і ногами чоловіка прямо на вулиці. Слідчі ДБР оголосили поліцейським про підозру.