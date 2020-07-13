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Ракурс
Володимир Зеленський і Денис Шмигаль. Фото: Дзеркало тижня

Кандидатів на посади голів НБУ, АМКУ та віце-прем'єра ОПК презентували Зеленський і Шмигаль

13 лип 2020, 20:50
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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання фракції «Слуга народу» презентували кандидатів на посади голів Національного банку України (НБУ), Антимонопольного комітету України (АМКУ) та віце-прем'єра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп із партії «Слуга народу» Олександр Качура.

Пізніше Качура повідомив, що фракція затвердила рекомендувати Ольгу Піщанську на посаду голови АМКУ і Олега Уруського на посаду віце-прем'єра з питань ОПК.

А ось кандидатура на посаду голови НБУ буде обговорюватися у середу. За словами Качури, є кілька кандидатів. Але до кінця цього тижня голова НБУ повинен бути призначений.


Колега Качури Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що президент закликав нардепів поки що не їхати у відпустки для того, щоб найближчим часом призначити голову Нацбанку.

Як раніше писав «Ракурс», 3 липня на позачерговому засіданні парламенту у відставку був відправлений голова НБУ Яків Смолій. Зеленський зазначив, що у відставці Смолія немає нічого критичного, адже інші структури Нацбанку продовжують працювати.

Джерело: Ракурс


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